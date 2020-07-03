在義大利已購入5家飯店的雲朗觀光集團，為加深台灣與義大利之間的文化交流，由旗下君品酒店在2014年起積極開發義大利飲食文化，相繼引進多款義大利代表性食材，而今年適逢君品酒店10週年，飯店更與義大利美食教育中心(CLUBalogue) 及義大利酒王官方公會(Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe Roero)攜手，在今年首度移師台灣舉辦的「義大利酒王酒后評飲活動」中，自7月15日至7月31日合作連開10場品飲盛會。

以往都在義大利舉辦的「義大利酒王酒后評飲活動」，這次將由義大利官方籌集來自上百家的歷史知名酒莊、超過300款不同單一葡萄園酒款空運來台，於7月舉辦多場評飲盛宴，最後還會由國際酒評家黃筱雯(Xiaowen Huang) 發表3國語言葡萄酒評鑑，以中文、英文、義大利文撰寫《義大利酒王指南 Barolo Library》與《義大利酒后指南 Barbaresco Library》。

《義大利酒王指南 Barolo Library》由國際酒評家品飲、評鑑。（君品酒店提供）

君品酒店近年陸續引進包含初榨冷壓橄欖油、白松露、百年手工雞蛋麵、紅牛起司、巴薩米克陳年醋等義大利經典食材以促進飲食交流，這次將連開10場的品飲盛宴也要讓賓客嘗遍各式義大利美酒，每位3880元+10%起，每場限額18位，皆可盡情品飲15款以上、總價值近10萬元的頂級義大利酒王酒后單一葡萄園紅酒，並由國際酒評家黃筱雯(Xiaowen Huang)親臨現場介紹義大利酒王酒后品飲文化。

義大利葡萄酒是世界最古老的葡萄酒產區，早在公元前二世紀，便已開始出產葡萄酒，2005年的產量約佔世界葡萄酒總產量的5分之1，現今更成為世界上最大的葡萄酒生產國，擁超過100萬個葡萄園，年產量逼近60億公升。義大利的葡萄酒消費量更位居世界前列，其飲用葡萄酒風氣盛行。

義大利酒王酒后盲飲現場。（君品酒店提供）

後來更演變出每年6月由義大利官方組織巴爾芭萊斯克紅酒協會(Enoteca di Barbaresco)推廣紅葡萄酒文化，與當地20家餐廳、集合當地上百家酒莊共同舉辦品酒會，參加者以盲飲方式品飲，每場活動一次皆可品嘗到15隻以上相同葡萄品種(Nebbiolo葡萄)、相同法定區域(Barolo DOCG和Barbaresco DOCG)，卻來自不同莊園、不同單一葡萄坡(MGA)、不同釀酒師的好酒，因此，每次登場總吸引全義大利葡萄酒販售者、美食家、新聞媒體及葡萄酒愛好者前往，席次更可說一位難求。

國際酒評家評飲現場。（君品酒店提供）

皮爾蒙特省(Piemonte)是世界著名的葡萄酒產地之一，其中以義大利酒王巴洛羅紅酒(Barolo DOCG)和義大利酒后巴爾芭萊斯克紅酒 (Barbaresco DOCG)最著名，很多人來到這裡朝聖之後，難以想像上百款的義大利名酒居然大部分來自幾個小小的城鎮，如位於最北部的維杜農(Verduno)、西邊的巴洛羅(Barolo)、東邊的薩拉倫加達爾巴(Serralunga d’Alba)和以甜美口感著稱的拉莫拿(La Morra)小鎮。

在這幾個小鎮裡，總計超過300家葡萄酒莊匯集，各家種植相同的國王御用葡萄「內比奧羅Nebbiolo葡萄」，而各酒莊釀酒哲學不同，因此各家葡萄酒滋味不同，且因各單一葡萄園屬地產量有限，爭相鬥豔的釀酒文化使得北義葡萄酒贏得「紅酒之王」的美稱，更因其官方限制每公頃最高產量，使得Barolo巴洛羅紅酒成為最難購入的義大利限量酒款之一。而巴洛羅於1966年成為DOC產區，到了1980年升格為保證法定產區（Denominazione di Origine Controllata e Garantita ，DOCG），其所出產的葡萄酒不管品質或國際價格年年昇漲，頗有法國勃根地紅酒的姿態，因而該紅酒區域亦被稱為「義大利勃根地」。

義大利酒王酒后的特色是愈陳愈香、愈醒愈迷人，這個主要產於義大利西北部皮爾蒙特省(Piemonte) 、由義大利本土葡萄品種內比奧羅(Nebbiolo)釀製的紅酒，根據官方法規，葡萄酒上市前最少要在橡木桶中陳釀3年，頂級的Riserva(特級陳年酒王)至少陳釀5年甚而10年，上市後的酒王酒後至少可再陳年10至20年，甚而30年至50年；飲用時，最好提前1小時開瓶醒酒，只要酒醒得恰到好處，就能呈現其飽滿的酒體與櫻桃紅莓果香，讓人感受「酒中之王」的獨特性。

君品酒店「義大利酒王酒后」品飲盛會活動，自7月15日至7月31日限時登場，每場席次限量18位，可品飲15款以上義大利酒王Barolo或義大利酒后Barbaresco，每位3880元起+10%。

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(中時 )