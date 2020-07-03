核動力航母擁有無盡的航程、更多艦內空間，以及全球作戰能力等優勢，但核動力對技術要求極高，需要逐步解決。但對崛起中的中國大陸海軍來說，核動力航母是未來所不可或缺的，因此中方很早就開始研發相關技術。而最近一則招標公告，便透露了端倪。

據大陸《兵工科技》雜誌報導，隸屬中國中央軍委裝備發展部的「全軍武器裝備採購資訊網」6月23日發佈了「新增9條採購需求、53條採購公告」，而其中有一項是「艦船核動力系統分析模型開發專案單一來源公示」。這引發了網路廣泛討論，不少人認為，這消息微妙反應出解放軍正在建設核動力航母，甚至有媒體將這視為中國大陸自製核動力航母前期專案的招標資訊。

分析認為，這次採購公告中涉及的「艦船核動力系統分析模型開發專案」，未必就是中方未來核動力航母的配套專案，但作為相應的技術儲備，為未來核動力航母設計積累足夠的經驗，則是毋庸置疑的。

事實上，早在2017年12月5日時，中船重工第719所就曾公開展示過自製海洋核動力平臺艦設計方案，還首次披露正在研發的核動力破冰船，還有核動力綜合補給艦等兩款重量級核動力水面艦艇方案。

(中時電子報)