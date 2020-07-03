莎莉賽隆在片中有不少動作戲，也預先練習了各種武術。（Netflix提供）

奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）在Netflix原創電影《不死軍團》中，化身活了數千年之久、身經百戰的不死女殺手，過去以超MAN形象活躍於大銀幕的她，在武打統籌丹尼赫南德茲（Danny Hernandez）的指導及高強度訓練課程中，也被操到直呼「凍未條」！

在電影《捍衛任務》拍攝期間，丹尼赫南德茲擔任「殺神」基努李維（Keanu Reeves）的武打師父，這回也讓莎莉賽隆順理成章成為「殺神」的師妹，於《不死軍團》開拍前展開為期4個多月的魔鬼特訓，每天的訓練內容包羅萬象，除了學習流暢運用現代槍法和古代兵器，也包含了拳擊、武術到騎馬等特技。

更為了呈現出莎莉賽隆活了6000年來習得的扎實武打功夫，特別加強訓練日本柔道、印尼武術西拉、菲律賓武術卡利，以及中國武術、韓國跆拳道等各類型格鬥技巧，成功將主角塑造為電影史上打鬥實力最強的女戰士。

這份特訓菜單，就算是拍過不少動作戲的莎莉賽隆同樣直喊身體吃不消，她回憶拍片過程時表示：「這次的訓練過程不同以往，我從來沒有受過這麼特別的兵器訓練，而且還得練習各式各樣的武打技巧。這真的非常困難，絕對沒有騙你！」另拍攝時莎莉賽隆不甚傷到手臂，仍決定咬牙忍痛熬過最後的3周，讓電影如期殺青，相當敬業。《不死軍團》7月10日於Netflix上線。

(中時 )