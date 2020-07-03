興富發(2542)今年初剛以43億元買進的台中市七期市政路土地，規劃完成後，潛銷來了600~700組的客人，一周就狂賣了17億元，董事長鄭志隆笑說，總銷150億元的「市政愛悅」在9月時才會正式推出，潛銷就狂賣，從這個案子看到了信心，消費者反應真的很熱烈，此案主打2~3房小坪數產品，搶進這一區房市真空帶，總價界於900~1500萬間，是台中七期生活圈的稀有產品，也是熱銷的關鍵所在。

內政部統計資料顯示，20歲到34歲的人口數有470萬人，這群大部分是首購族，若以500萬人來概算，二人成家就有250萬戶，其中有3成需要買房，就有75萬戶的需求。若以目前全台每年移轉棟數約30萬戶(含大小坪數商辦住宅等所有類型)、興富發每年交屋4000戶來計算，預計要5年以上才能消化需求，鄭志隆說，台灣房地產一年20萬戶、未來3年60萬戶的需求，應該不是問題，但是，首要之務是必需知道客戶要什麼。

興富發台中市「市政愛悅」案，總基地面積達2450坪，有別於台中七期過往動輒百坪的大坪數豪宅，本案主打2~3房小坪數產品，搶進這一區房市真空帶，總價界於900~1500萬之間，總戶數達1200多戶。興富發強調，兩房物件基期低，自備58萬起，交屋後只要月付2萬8起就可入主。

另外，興富發集團今年初以83.7億元標下的台中達新七期角地，溢價率超過15%，換算每坪價格322.96萬元，創下台中商用土地價格最高價，目前還在整合週邊的一塊小地，現在暫時先當做集團在台中個案銷售接的待據點，未來將朝向百貨、飯店與商辦結合的綜合開發案做規劃。

(時報資訊)