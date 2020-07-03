鹿港鎮中山路的火鍋店，因更換瓦斯桶不慎引爆火警，瞬間烈火狂燃。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港火鍋店陷火海，現場畫面曝光！

鹿港鎮中山路的火鍋店，因更換瓦斯桶不慎引爆火警，瞬間烈火狂燃，61歲孫姓瓦斯施工人員，烈火焚身，第三消防分隊緊急救出，全身燒燙傷2至3度約54％，送彰化基督教醫院，另25歲莊姓宋莊男子緊急從2樓跳樓，逃難時遭割傷，送往鹿基醫院。

這起大火來得突然，3樓RC加蓋鐵皮建築，1樓為八鮮鍋海火鍋店，因更換瓦斯桶時不慎引火燃燒，彰化縣消防局第三大隊長施順仁指揮搶救，出動1個消防大隊、5消防分隊。動員各式消防車輛10輛、救護車4輛、消防人員23名、義消人員10人、協勤護理師1人。10時40分接獲通報，迅速抵達現場、11時12分控制火勢，11時30分撲滅。

火災從廚房起燃，瞬間就陷入一片火海，屋主的兒子看到屋內濃煙密布，緊急從2樓往下跳逃生，被割傷，姓瓦施工，全身體表面積佔60％燒燙傷，不排除有生命危險。

彰基發言人周志中醫師表示，男子送彰基外傷中心，頭部、臉部，脖子、上、下肢2、3度燒燙傷，佔全身面積60％，緊急插管，施以鎮靜治療，不排除有生命危險，還在搶救中。

(中時 )