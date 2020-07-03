台船（2208）在109年度上半年成果表現斐然，因應世界航運市場的不景氣「超前佈署」將既有的商船本業業務減量，大力配合國家政策積極拓展海工事業、國艦國造，落實在未來將營運比重達成各三分之一，公司董事長鄭文隆特別針對基隆廠指出，明年年中潛艦園區第一個廠就會完工營運，帶來新的工作機會，公司會確保基隆廠員工工作權。

在離岸風電部分，子公司台船環海公司於今年6月30日與台船簽署新一代離岸風電大型浮吊船”Green Jade”，合約金額約新台幣75億元之建造合約。本投資計畫新建之船舶“Green Jade”為具備強大4000噸吊升能力、大載運量並兼具綠色環保科技之新世代離岸風電工作船，將可因應未來新世代大型風機之挑戰；這艘台灣首艘也是世界上最先進之全迴旋大型浮吊船，將由台船公司負責設計及建造，預定於2022年底完工交船，2023年開始營運。

”Green Jade”的投資計畫，不但能支持政府推動再生能源之決心，更對台灣離岸風電產業的穩定發展發揮關鍵性的助力，讓業界對台灣風電產業更具投資信心。對台灣而言，在離岸風電再生能源產業中，我們將擁有一艘由台灣專屬且由國人建造的主力風電工作船，成為推動我國離岸風電市場成長之最重要船機，也將由此工作母船帶領國內其他小型工作船形成海工界的國家隊。

國艦部分國防部委由台船公司建造海軍「新型兩棲船塢運輸艦」於108年5月開工，預計於111年交船，將為台船帶來46.35億元可觀營收，同時也作為我國海軍最堅實的夥伴。台船公司積極配合政府國艦國造政策，除了執行海軍LPD案機能設計、細部設計及建造工程外，另有海巡署4000噸級巡防艦四艘統包採購案，以及於基隆廠區100噸級巡防救難艇15艘(已交一艘)、1000噸級巡防艦6艘建造中，其中海巡署4000噸級巡防艦，首艘艦艇「嘉義艦」更於109年6月由蔡英文總統出席命名典禮，並進行擲瓶下水儀式，為持續興建中之巡防艦艇祈福，預祝「籌建海巡艦艇發展計畫」各項建案一切平安、順利。

台船公司除在船艦設計與建造技術上不斷精進外，更是透過專家系統在智慧船舶運用上投注大量心力。此外，為有效執行建造管理及交艦後相關保固或保養責任，提供完整維修史略紀錄，亦導入產品全壽期管理(PLM,Product Life-cycle Management)系統，整合現有管理資訊，為國艦國造、造修合一做好準備。

台船旗下台船防蝕科公司，未來經營策略及業務如下，包含：麥寮六輕及高雄石化專區新建及維修工程、離岸風電之鋼結構防蝕工程、密閉式噴砂塗裝廠房規劃設計及建造、防蝕環保產品代理及行銷、船舶工業節能設備產品代理、成立建築防水、防火漆施工團隊，打造綠建築防蝕能量、防蝕塗裝油漆追蹤及資料庫系統建立，以及國際塗裝檢驗員培訓及認證。

台蝕公司於108年協助上緯風場JDN 20座水下基礎TP防蝕維修工程；109年截至四月底已成功承攬有關興達海基之沃旭大彰化案56座水下基礎結構(含TP、Upper Jacket、Lower Jacket及二次鋼構)噴砂噴漆工程，該案啟動，宣告台蝕公司正式進入有關離岸風電產業，並成為國內首家跨入離岸風電產業的防蝕工程公司，亦宣告成為該領域之領頭羊，離岸風電工程的塗裝工程目前已進入量產階段。

台蝕公司亦協助本土鋼構廠家規劃密閉式噴砂塗裝廠房設計及建造，未來將依循母公司台船噴砂塗裝廠房之經驗，並結合本土供應鏈廠商共同承攬，建立防蝕塗料追蹤檔案，以利後續運維工程，並創造三方共贏局面。

台蝕公司預判今年因疫情及大環境不佳狀況下，配合母公司之轉型策略後續將會更積極爭取其他防蝕業務，且全面提升執行面之效率及品質，逐步轉型成為台灣「防蝕專家」，增加台蝕品牌信任度與客戶滿意度，為台蝕帶來豐碩的成果。

根據克拉克森與丹麥船舶金融公司之最新統計，全球船廠中手持訂單有1艘1000噸以上新船業務之「活躍船廠」由2008年的934家縮減至目前281家，更預測2022年以後更可能僅剩64家，造船市場之嚴峻可見一斑。

有關台船公司基隆廠員工的工作權益，近期眾說紛紜，潛艦產業園區設在台船基隆廠，從國家資源調配、國防角度，都能創造具備國防效益及產業效益的海洋後勤產業聚落，是最適切的安排。原定今年6月，台船基隆廠就會有廠商進駐，開啟潛艦產業園區序幕。惟全球因為新冠肺炎疫情因素導致設置進程延宕，好消息是，目前已有4家廠商進駐意願，座落位置就在現有基隆廠區內，不會影響現有產線。

台船公司表示，未來一定會保障基隆廠「員工工作權」，有關勞資雙方協議都會依序進行協商，並且找出最照顧員工的方式，目前已由一級主管帶領推動與執行營運改善方案，藉由各項措施，提升生產效率、控制成本、開源節流…等，以擺脫目前虧損狀況，朝向轉虧為盈之目標努力，保住員工家庭生計，亦守住台灣造船業的元氣，共創雙贏，順利達成政府賦予台船的使命。

（台船董事長鄭文隆指出，公司連續六年登上英國皇家造船協會年刊封面，造船技藝備受肯定。圖：張佩芬）

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