任賢齊日前宣布將於9月19日舉辦相隔8年的大型演唱會「齊跡2020任賢齊演唱會 台北站」，近期迷上電玩《動物森友會》的他， 玩遊戲之餘不忘記照顧歌迷，為裡頭的歌迷朋友們辦了一場「線上記者會」！任賢齊在遊戲裡幽默表示，日前宣布即將開唱後總算可以鬆口、跳進海裡玩水放鬆心情，穿潛水衣悠遊大海的他沒想到竟突然被叫回來開記者會，「手忙腳亂的換衣服~~我容易嘛」！

任賢齊即將重返22年前第一次舉辦演唱會的地方、台北國際會議中心開唱。不少馬來西亞、新加坡粉絲卻紛紛哀號，希望他也可以到海外開唱，但受疫情影響，任賢齊今年的巡迴行程遲遲無法定案，他表示：「外地香港東南亞等等地方歌迷，大家一起集氣！用念力！九月疫情消退！等你們飛來台灣！ 」正向思考的他還利用遊戲與歌迷互動，在《動物森友會》中蓋了一個「麼麼茶島」，今利用遊戲模擬記者會，訴說《齊跡》演唱會對他與歌迷的意義，邀請大家一起重遊舊地、回憶美好的時刻。「齊跡2020任賢齊演唱會 台北站」門票將於7月17日中午12點在KK Points 搶先購、18日上午十點全面啟售。

任賢齊今辦線上記者會。（翻攝藝人IG）

(中時 )