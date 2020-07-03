日本男神木村拓哉主演的日劇《BG 終極保鏢第2季》，每集都有不少精彩動作戲，他日前上節目《MUSIC STATION》宣傳，透露在拍攝激烈的動作戲前，習慣聽像是饒舌嗨歌這類讓人經神振奮的歌曲，讓自己更進入狀況，還自曝是西洋饒舌天王「阿姆」（Eminem）的歌迷。《BG 終極保鏢第2季》每週五在friDay影音同步跟播。

木村拓哉受訪時說：「我會聽阿姆的歌曲，會戴上耳機、把聲音放得超大聽〈Love Yourself〉這首歌，上場拍武打戲時就會很有感覺。」有趣的是，節目上同劇演員菜菜緒問他：「那是怎麼樣的一首歌？」示意他哼個幾句來聽，讓木村瞬間面有難色、無言以對，幸好一旁的齋藤工及時解救窘境，大喊：「不要這樣！不是誰都能問這句話的。」彼此互動相當逗趣。

在最新劇情中，飾演小倆口的齋藤工和菜菜緒因互相鬥嘴，女方氣到甩頭走人，目睹一切的木村拓哉稱：「就男女關係而言，我是前輩。」並以「愛情前輩」之姿給齋藤工建議：「快去追上她吧，不先低頭的話，真的會分手。」傳授維繫感情秘訣就是「先主動道歉」就對了。《BG 終極保鏢第2季》每周五在friDay影音同步跟播。

(中時 )