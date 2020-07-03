遠傳5G資費揭曉，亮點為不選吃到飽，量滿後也不至降至歸速。（黃琮淵攝）

台灣正式邁進5G時代，三雄中最後一家開台的遠傳電信今日公布資費，雖然維持1399元吃到飽默契，若不選1399吃到飽，選999／1199兩種資費，用滿60GB／100GB後，不像對手降至10Mbps的龜速，仍有4G吃到飽可用，對預算有限者算是好消息一樁。

遠傳今日公布5G資費，整體而言資費設計是向中華電、台灣大看齊，相較於對手8級資費，遠傳資費級距減為7級，但吃到飽門檻仍是1399、10月底前申辦有熱點吃到飽的優惠，頗有三雄講好了，5G開台不當率先殺價者的默契。

5G黃金周壓軸好料登場！擁有頂級魚肚頻譜，三大電信中，平均用戶最大頻寬的遠傳電信今(3)日正式宣布「遠傳心5G」開賣，憑藉著頻譜優勢，不僅讓用戶以46價格升級5G網路頭等體驗，更獨家推出5G方案流量用畢後，繼續享受4G高速吃到飽的超強優惠，無論用量高低的用戶，皆可安心享受遠傳的頂級網路。

遠傳不但邀請近百家5G生態圈策略合作夥伴共襄盛舉，遠傳董事長徐旭東更與遠東集團全台七大百貨的5G體驗館，以及全台遠傳門市同步連線·邀請消費者一同迎接遠傳5G新時代，全台300多家遠傳門市也設有5G服務體驗區，讓消費者都能體驗遠傳在3.5GHz頂級魚肚好位置的80mhz大寬頻。

遠傳5G開賣請來遠東飯店廚藝總監現燒頂級魚肚料理，由遠傳董事長徐旭東邀請交通部長林佳龍，國家通訊傳播委員會(NCC)主委陳耀祥，經濟部工業局長呂正華一同品嘗，象徵遠傳將透過最鮮嫩美味的5G頂級魚肚頻段和夢幻旗艦頻譜，帶給消費者頭等56全網體驗。

遠傳董事長徐旭東表示，台灣在這星期正式邁入5G時代，遠傳5G一路超前部署，肯投

資、肯建設，且遠東集團橫跨各涵蓋食衣住行育樂各個產業，5G應用最貼近需求、種類最多元豐富「遠傳心5G」早已準備就緒，選擇今天開賣是這週唯一的黃道吉日，並且「好酒沉甕底」市場上開放申辦的5G服務中，只有遠傳的5G用戶享有平均最大頻寬，是消費者最聰明的選擇。

(中時 )