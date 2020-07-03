新冠肺炎全球陸續解封，民進黨前立委沈富雄認為，解封也應「超前」,被迫「跟進」恐將致命；依台灣目前做法，航空業、大型旅館業、餐飲業、精品業、免稅店恐怕要窒息到明年第2季，明年底前集體陣亡。

沈富雄今在臉書指出，值此全球疫情正熾，同時邊境解封的壓力日增，台灣在「平等互惠」的原則下顯得舉步維艱、進退失據。

他認為，在「平等互惠」的大帽子下，是不是「人進來」比「人出去」重要？「人出去」實質是「入超」，是虧本的，只幫了旅行社，「人進來」就不同了，這一點連韓國瑜也知道。

他說，以目前國內疫情是「零」，國境防疫又成績斐然，請問憑這樣的本事，台灣是應該有信心讓「人進來」，還是守身如玉，自絶於世界？

他指出，目前對來台旅客最寬容的是下列12國(或地區)的短期商務客，但除了紐、泰兩國及香港一地外，其餘均無足輕重，可有可無。

他認為，台灣目前對這些所謂第一類「低風險」國家的旅客實在太苛了，讓人望而卻步，十天內僅12人來台，其中僅香港5人符合第一類。

他建議除疫情特別嚴重的地區外，可簡化為：

【入境時全面PCR快篩】-(呈陰性)→【強制戴口罩14天無需隔離】。

他強調，以台灣的能耐，解封也應「超前」，被迫「跟進」，不僅窩囊，而且致命。

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(中時 )