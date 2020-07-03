由新銳導演簡學彬執導，曹佑寧、陳妤、林映唯等人共同演出的校園純愛電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，其中陳妤為了演出片中熱愛塔羅、星座的大四學生，特別花了2個多月練習塔羅牌，練了一手打開牌的技術，她無厘頭搞笑說：「我覺得我可以去澳門的賭場當發牌手了啊！」

為了揣擵愛算命又古靈精怪的迷妹一角，陳妤找會星座及塔羅的朋友指導，自學各式算命方式，沈浸在命理學中，一有空便會找家人好友算命來練習架勢，她說：「塔羅是種很玄的東西，各種牌陣的不同又有不同的解法，學著學著覺得很有意思，好像培養了新的興趣。」

但最讓陳妤得意的是算塔羅時，可以單手很美麗的把牌攤開，她很有成就感的說：「我真的手一拉就可以把牌攤成一個微笑的弧線。」但她透露在正式拍戲時，因為太過緊張反而經常失敗，讓她當賭神的美夢破裂，「常常到中間就斷了，微笑線笑不出來啊！」

陳妤在片中一直暗戀青梅竹馬的曹佑寧，沒想到男方竟然跟她的好朋友林映唯告白，上演好閨蜜愛上同個男生的衝擊狀況，但陳妤私下與林映唯因戲結為好友，直言：「我真的視她為心中的女神，而且面對她時，我覺得自己很像直男，都會忍不住讚美她很正、很漂亮！還會有點想保護她的感覺，真的很入戲吧！」電影8月21日上映。

(中時 )