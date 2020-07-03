新加坡官方公布，5月零售額較去年同期大幅萎縮52.1％，創歷來最大減幅，歸因於該國為防止新冠病毒擴散而實施封鎖措施，使得零售消費腰斬一半。

新加坡政府在4月初啟動全國性的「斷路器（circuit breaker）」防疫措施，使得4月零售額重摔40.3％，5月減幅再擴大至52.1％，寫下星國統計機關1986年開始編製零售額數據以來衰退最嚴重的月份。

若與4月相比，5月零售額經季節性調整月減21.5％。

(工商 )