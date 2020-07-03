台股氣勢如虹，繼昨（2）日突破前高11,771點後，今（3）日帶量強勢攻堅，尾盤還突破11,900點，周K線連三紅。凱基投顧預期下周指數在11,400-12,000點區間震盪，下周看好四大題材類股，包含：半導體設備及檢測股、光學鏡頭股、軟板股、遊戲股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期六項國內外利多因素：

1.中央大學台灣經濟發展研究中心發布6月消費者信心指數（CCI）總數為68.77點，較5月上升3.9點，也是今年以來首度回升，六項分項指標的物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久財等全部回升。其中上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」的41.6點、月增4.7點。

2.中華經濟研究院公布6月台灣採購經理人指數，製造業採購經理人指數回升2.4至47.2，非製造業經理人指數攀升8.8至54的今年高點。

3.美國6月消費者信心指數為98.1，優於市場預期的91.5，並較前一月的85.9上升12.2點，為2011年底來最大漲幅。

4.美國供應管理協會ISM 6月製造業指數上升至52.6，高於市場預估的49.8，並創1980年8月以來的最大漲幅。

5.歐元區6月IHS Markit製造業PMI由5月的39.4跳升至47.4，優於預估的46.9。

6.ADP美國民間新增就業人數5月上修至增加超過300萬人，6月民間非農聘雇人數再跳增237萬人。

(工商 )