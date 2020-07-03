連鎖健身事業柏文（8462)搶振興三倍券商機，旗下「健身工廠」推出「振興券優惠方案」，消費者入會除可用振興券折抵入會費與手續費，並再贈送3個月會籍。此外健身工廠另推出「入會費0元、手續費0元、免綁長約」的3零方案，期能在暑假健身旺季增加會員、提高市占。

展望後市，疫情趨緩後，柏文旗下健身工廠的健身人數自5月中旬起即開始快速回流，招募會員人數及銷售私人教練課程均有顯著成長。法人樂觀預估，如今全台解封，柏文祭出兩優惠方案為誘因，全力衝刺假旺季與振興券上路商機，會員人數將持續回升、逐月增長，並恢復至疫情前水準，推升柏文6月與下半年營收呈逐月、逐季成長。

柏文表示，6月疫情趨緩後，「健身工廠」會員積極返回廠館運動以及執行教練課程，兩者皆已完全恢復至新冠肺炎疫情發生前之正常狀況。同時，健身工廠今年新開幕據點或是2019 年底前已投入營運廠館，6月份新入會及重新入會的會員人數均大幅增加，較疫情發生前更為熱絡，付費延展會籍的會員亦大幅減少，加上 6月私人教練課程銷售延續5月份亮麗成績，在在顯示疫情過後民眾追求身心放鬆、健康生活與提升免疫力的強烈意願。

因應台灣消費者積極追求身心健康的強烈需求，並配合政府 7 月 1 日上路的振興三倍券，健身工廠同步推出超值的「振興券優惠方案」，消費者加入會員時，只要繳交新臺幣3,000 元其中部份額度使用振興券即可選擇參加振興券優惠方案，除可折抵入會費 2,500 元及手續費 1,000 元之外，再贈送三個月會籍，最高價值超過新臺幣 9,000 元！健身工廠同時推出去年深受好評的「入會費 0 元、手續費 0 元、免綁長約」的 3 零方案，讓不想採用「振興券優惠方案」的消費者也能馬上享受到入會優惠，即刻開始健康新生活。

(工商 )