林宥嘉1日迎接33歲生日，今年一如往常與家人吃飯度過，雖然慶生低調，但老婆丁文琪準備的生日禮物卻充滿驚喜。丁文琪和林宥嘉同樣都是小孩控，第二胎才剛滿月不久，竟然一口氣又多了兩個小孩，讓林宥嘉火速成為「四寶爸」。原來是丁文琪透過慈善機構資助了兩位小朋友，希望在給自己家的小兄妹優質成長環境同時，也能夠幫助到需要溫暖關懷的小朋友。對於這份驚喜，林宥嘉表示：「這是一份很棒的禮物，我非常感動。很高興老婆和我有著一樣的想法，都想要趁我們有能力的時候，可以去幫助需要幫助的家庭和父母。」

此外，林宥嘉昨（2日）晚上在社群平台上發文並附帶一首新歌的影片，是幫一位癌症病患代為唱出他要留給子女的創作曲，林宥嘉在貼文中講述了這件事的始末，這位病人是個愛好音樂的年輕父親，因為病情並不樂觀，癌細胞已經擴散到周邊器官，所以他創作了一首歌曲想留給自己的小孩。這位病人的醫生是林宥嘉從小一起長大的好朋友，醫生在病人不知情的情況下，告訴林宥嘉這個令人心痛卻充滿父愛的故事，因為病人目前的身體狀況，已經沒有辦法唱出漂亮的歌聲，並且也是一件吃力的事，所以他私下找了林宥嘉幫忙代唱，錄下完整的歌曲送給這位病患。

林宥嘉對於醫生朋友努力想完成病人心願的這份心意非常感動，立即答應了朋友的請託，適逢林宥嘉自己的生日，因此他將生日願望轉送給這位病人，並說：「希望這首歌，能夠讓越多人聽見越好，因為未來他的孩子在同儕間會意識到自己少了爸爸，但是想提前讓他孩子周遭的人知道，他們也是被爸爸愛著的。」同時也想要對病人的兩位孩子說：「爸爸的聲音永遠無法取代。而未來，或許爸爸不能繼續參與在你們每一個重要的人生場合，但是，爸爸會一直在，爸爸會一直一直在，爸爸在他寫給你們的歌裡，永遠。」

林宥嘉用感性的文字述說了這個故事和自己的心情讓人動容，作品本身和演唱的林宥嘉，都把父親對小孩的愛完全表露無遺；貼文發佈後立即感動了無數網友，讓歌迷紛紛真情留言：「已哭，謝謝我的偶像林宥嘉一直都是這麼的溫暖、盡心盡力地發揮你的影響力！」許多癌症病友的家屬更分享自己在聽完歌曲後，被林宥嘉的歌聲及行動撫慰，獲得了滿滿的力量。

林宥嘉1日迎接33歲生日。（華研國際提供）

(中時 )