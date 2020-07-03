今年指考化學科肺炎藥瑞德西韋入題，全國教師會認為，情境題多，鑑別度高，比去年難。全國高級中等學校教育產業工會則說，這份試題考驗學生綜合應用能力，對偏重以記憶或著重複雜計算的學生不一定有利。

全教總表示，化學科題目對於高分群有相當的鑑別度，試題觀念靈活，沒有融會貫通的學生，不容易拿到分書。學測範圍外的高二高三內容，比例甚高。情境題非常多，符合108課綱的趨勢。

全中教則說，今年化學科試題著重學生生活經驗的應用，融入時事議題與部分實驗的元素。這份試題可以引導高中教師重視生活與時事的教學融入，也考驗學生綜合應用能力，對偏重以記憶或著重複雜計算的學生不一定有利。

全中教說，今年實驗題不少，包括清潔劑、電化電池、酸鹼滴定、秒錶反應、乙炔氣製備與氫鍵等均入題。至於時事題，包含周期表、特殊傳染性肺炎的用藥等；生活經驗包含除濕劑、太陽能板、酵素催化、輪胎用合成橡膠 、鈕扣型電池、空氣汙染與銀奈米粒子。

(中時 )