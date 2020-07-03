指考首日上午第二節考化學，建中教師趙君傑認為這次跨章節題目明顯增加，計算題題數適中但是計算量稍大；有機化合物占比1／4，比重頗高。難度方面，北一女中教師吳淑芳認為這幾年指考化學難易度還算穩定，今年也是難易適中，不過今年第4題和第21題的計算會比往年稍微複雜一點。

北一女中教師江慧玉表示第13題涉及新冠肺炎用藥「瑞德西韋」的結構，屬於基礎化學，是學測入題的內容。她也認為這份試卷出得非常用心，涵蓋高一到高三化學課程，很多是跨章節，有助於評量學生綜合概念及是否融會貫通。

(旺報 )