指考化學難易適中 僅2題計算稍難 13:422020/07/03 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指考化學3 日解題，左起北一女中教師吳淑芳，建中教師趙君傑，北一女中教師江慧玉。(簡立欣攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指考首日上午第二節考化學，建中教師趙君傑認為這次跨章節題目明顯增加，計算題題數適中但是計算量稍大；有機化合物占比1／4，比重頗高。難度方面，北一女中教師吳淑芳認為這幾年指考化學難易度還算穩定，今年也是難易適中，不過今年第4題和第21題的計算會比往年稍微複雜一點。 北一女中教師江慧玉表示第13題涉及新冠肺炎用藥「瑞德西韋」的結構，屬於基礎化學，是學測入題的內容。她也認為這份試卷出得非常用心，涵蓋高一到高三化學課程，很多是跨章節，有助於評量學生綜合概念及是否融會貫通。 (旺報 ) #化學 #指考 #教師 #章節 #今年 也許您會感興趣 生活熱門新聞 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 衝超商預購三倍券！男插健保卡傻住：被政府排擠了？ - 生活 全球首例！國籍航空A330降落 驚傳電腦全失效 - 生活 帶女兒去龍山寺！老爸見是「祂」 急喊：這位爺爺不用拜 - 生活 台灣最佳大學排名出爐！逢甲列私校第3名 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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