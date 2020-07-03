第30屆台北電器空調3C影音大展3日舉行，很多廠商也都推出各種加碼優惠，希望大家一起加強振興的力道，刺激消費。許多民眾一早即湧進展覽會場，運用振興券及業者加碼的方案消費。（鄧博仁攝）

第30屆台北電器空調3C影音大展3日舉行，很多廠商也都推出各種加碼優惠，希望大家一起加強振興的力道，刺激消費。許多民眾一早即湧進展覽會場，運用振興券及業者加碼的方案消費。（鄧博仁攝）

第30屆台北電器空調3C影音大展3日舉行，很多廠商也都推出各種加碼優惠，希望大家一起加強振興的力道，刺激消費。許多民眾一早即湧進展覽會場，運用振興券及業者加碼的方案消費。（鄧博仁攝）

第30屆台北電器空調3C影音大展3日開展，台北市長柯文哲（左）應邀出席，但刻意與總統蔡英文錯開，也未安排致詞流程，到場後便直接入內逛攤位。在過程中，有媒體問到，會不會拿振興券買電器？柯文哲回說，「都已經灌進悠遊卡了啦」。（鄧博仁攝）

蔡英文總統3日出席第30屆台北電器空調3C影音大展開幕記者會，並說明三倍券已開始開放預訂，很多廠商也都推出各種加碼優惠，希望大家一起加強振興的力道，刺激消費，刺激買氣，讓台灣每一個產業都能用最快的速度恢復元氣。

蔡總統今天也參訪新北市著名景點深坑，她強調，7月15日三倍券就可以開始使用，非常令人期待消費大爆發，讓台灣在疫情穩定之後，經濟可以快速復甦。

(中時 )