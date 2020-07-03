蔡總統參觀台北電器空調3C影音大展 為三倍券打氣 17:012020/07/03 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統（中）3日出席第30屆台北電器空調3C影音大展開幕記者會，並說明三倍券已開始開放預訂，很多廠商也都推出各種加碼優惠，希望大家一起加強振興的力道，刺激消費，刺激買氣，讓台灣每一個產業都能用最快的速度恢復元氣。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第30屆台北電器空調3C影音大展3日舉行，很多廠商也都推出各種加碼優惠，希望大家一起加強振興的力道，刺激消費。許多民眾一早即湧進展覽會場，運用振興券及業者加碼的方案消費。（鄧博仁攝） 第30屆台北電器空調3C影音大展3日舉行，很多廠商也都推出各種加碼優惠，希望大家一起加強振興的力道，刺激消費。許多民眾一早即湧進展覽會場，運用振興券及業者加碼的方案消費。（鄧博仁攝） 第30屆台北電器空調3C影音大展3日舉行，很多廠商也都推出各種加碼優惠，希望大家一起加強振興的力道，刺激消費。許多民眾一早即湧進展覽會場，運用振興券及業者加碼的方案消費。（鄧博仁攝） 第30屆台北電器空調3C影音大展3日開展，台北市長柯文哲（左）應邀出席，但刻意與總統蔡英文錯開，也未安排致詞流程，到場後便直接入內逛攤位。在過程中，有媒體問到，會不會拿振興券買電器？柯文哲回說，「都已經灌進悠遊卡了啦」。（鄧博仁攝） 蔡英文總統3日出席第30屆台北電器空調3C影音大展開幕記者會，並說明三倍券已開始開放預訂，很多廠商也都推出各種加碼優惠，希望大家一起加強振興的力道，刺激消費，刺激買氣，讓台灣每一個產業都能用最快的速度恢復元氣。 蔡總統今天也參訪新北市著名景點深坑，她強調，7月15日三倍券就可以開始使用，非常令人期待消費大爆發，讓台灣在疫情穩定之後，經濟可以快速復甦。 (中時 ) #3c #電器 #空調 #影音 #台北 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁若做這件事 命理師爆：穩贏的！ - 政治 補選有望？知情人分析高雄民調 爆韓國瑜將... - 政治 邱創煥病逝 自傳驚爆：「李登輝曾騙我一張辭呈」 - 政治 何庭歡節目驚爆：當韓國瑜幕僚 曾發生這件事！ - 政治 王淺秋首集廣播節目邀大咖 親曝韓國瑜4大秘密 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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