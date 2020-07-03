東南衛視駐台記者艾珂竹及盧薔日前被指控違反相關規定，並遭廢止記者證及入境許可，兩人3日搭機離台前表示，對於這個結果感到錯愕與遺憾，但尊重相關單位的處置。

陸委會2日表示，由於東南衛視在台北租用攝影棚，並邀請台灣名嘴錄製政論節目《海峽新幹線》，此舉已不符兩人申請在台目的的活動，依照《兩岸關係條例》相關規定，主管機關依法廢止其記者證與入境許可證，並要求兩人3日前離境。

艾、盧兩人3日一早就抵達桃園機場，當看見媒體採訪陣仗時有些意外，笑稱當記者以來還是第一次被記者採訪，艾珂竹受訪時說，接到限時48小時離境的通知時措手不及，也相當遺憾，不過既然相關單位認定違規，她們也坦然面對、依法配合。

艾珂竹強調，東南衛視在台駐點已經12年，來台工作人員都會遵守事先申請的內容，對於這次被認定違規表示不解，但是駐台媒體的管理部門是移民署、陸委會及文化部，既然收到限期離境的通知，她們就配合辦理，不過時間過於倉促，兩人也來不及釐清違規事由，只能連夜打包、匆匆離台。

艾、盧來台工作半年多，兩人對於台灣的人情味及美食留下很好的印象，雖然被迫離開，但是如果有機會還會想回來看看走走，登機前兩人還不忘把握時間，在出境管制區內的餐廳內點了麻油雞麵線及高麗菜套餐享用，兩人笑說這都是她們最難忘的台灣美食，艾珂竹甚至還自掏腰包，買飲料請在場的採訪媒體，直說「這麼早辛苦大家了！」，兩人隨後搭乘廈門航空班機前往廈門，結束在台駐點工作。

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(中時 )