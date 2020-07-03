警方在現場臺獲19名員工及賭客。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

店家強調嚴禁賭博，換錢是客人私下行為。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市萬華警方2日前往峨眉街1家「麻將休閒館」抓賭，業者從監視器發現警方上門，拒不配合不願開門，警方見狀以擊破器打碎玻璃門，當場逮捕3名員工及16名賭客，其中1人還是詐欺通緝犯，全案依賭博罪移送法辦。

萬華警方日前獲報，峨眉街某大樓內上月有1家打著「休閒會館」的麻將場剛剛開幕，24小時不斷電持續經營，經循線追查，發現民眾暗中從事賭博行為，2日傍晚6時許持搜索票前往查緝。

業者發現警方到場時，第一時間不願開門，警方見狀隨即強制破門進入，當場查獲4桌16名賭得興起的民眾、48歲郭姓負責人及2名賭客，其中54歲許姓賭客還是詐欺通緝犯，現場查扣11萬餘元的抽頭金、賭金，遂將眾人全數帶回警局。

民眾坦承打牌時是以點數卡計數，但打完後會互換現金，店家則辯稱他們是提供場所，讓民眾交流競技，賭博是客人私下行為，店家絕對嚴禁賭博，警訊後都被依賭博罪送辦。

萬華分局指出，該賭場單月營收超過百萬以上，利潤可觀，警方對類似的「協會」、「休閒館」大力查抄，但因商業登記取得容易，加上類似案件起訴率低、刑度低等因素，導致業者仍趨之若鶩開設，未來仍將加強查緝，以期淨化社會治安。

(中時 )