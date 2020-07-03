遠傳電信今(3)日宣布5G正式開台，宣告「遠傳心5G」開賣。遠傳今日5G開台記者會特別展示了與旗下七大百貨公司5G體驗館進行同步連線，展示5 G高速聯網不同以往的體驗。

針對5G開台，遠傳指出將會優先涵蓋六大商圈和人口稠密區，預計2020年底前建設4000餘站，覆蓋全台超過50%人口。期待在三年內4G升級5G的轉換率達到50％。所宣告在2020年底即將達到的5G基地台建置數量，以及三年內的5G滲透率（單一品牌內）的目標都與中華電信相同。

遠傳5G資費。（黃慧雯攝）

超早鳥8/2前申辦599元就能體驗5G吃到飽

遠傳電信提供的5G方案總共有7種級距，分別是月租599元、799元、999元、1199元、1399元、1799元、2699元，且申辦1399元以上方案加碼贈PICO VR眼鏡。以早鳥申辦的話，遠傳給予的優惠還不小，只要是早鳥申辦，至8/2期間，都是「5G行動上網吃到飽」，599元到1199元的方案5G網速為500Mbps、1399方案5G網速為1Gbps、1799元以上5G方案的網速則是1.5Gbps。

2020/8/3之後申辦 高資費才享5G吃到飽

若是2020年8月3日之後申辦，則要按照方案規定。在10月31月前申辦1399元（含）以上的5G方案，仍舊是5G行動上網吃到飽。1199元（含）以下的方案則是5G上網量有其限制，量到後599元/799元方案是4G輕速（5Mbps）吃到飽；量到後999元/1199元方案是4G高速（50Mbps）吃到飽。1199(含)以下方案，都是熱點分享量與上網量合併計算，量到降速。

想要5G熱點分享吃到飽 10/31前還有機會

只要在10月31日前申辦，5G上網吃到飽的服務從1399元起跳、熱點分享量也吃到飽。1199元（含）以下的四種方案熱點分享量都與行動上網量合併計算，量到後599元、799元方熱點分享降低速度5Mbps；999元、1199元方案則是熱點分享降速到10Mbps。

在加值服務上，7種5G方案都贈送friDay影音「明星多視角」的服務；1399元（含）以上的方案則額外贈送4K影劇、friDay VR服務各12個月的服務。friDay音樂則是合約期間可以享有前三個月免費的優惠。

遠傳提供的5G方案，資費提供24/30/36個月的綁約期間，新申辦、攜碼、續約都可申辦，但是都是「心5G搶先手機方案」，需要綁手機，而非單門號方案。

(科技)