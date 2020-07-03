移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前在台南市某下水道箱涵工程查獲4名男性越南籍失聯移工。（移民署南區事務大隊提供／劉秀芬台南傳真）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前在台南市某下水道箱涵工程查獲4名男性越南籍失聯移工。（移民署南區事務大隊提供／劉秀芬台南傳真）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前接獲線報，在台南市某下水道箱涵工程有數名越南籍失聯移工從事綁鐵工作，經專勤隊會同台南市政府勞工局前往稽查，當場查獲4名男性越南籍失聯移工，全數解送至高雄收容所收容。

專勤隊調查過程中，發現其中2 名是越南某大學畢業高材生，雖然擁有高學歷，但因為經濟因素，離鄉背井來台擔任移工，就像電視劇「做工的人」，因懷抱著賺錢夢，所以忍受酷熱環境工作，只希望能讓家人過上更好的生活，工作2年後，又因想多賺一些錢，所以逃離原雇主，到各處工地打工。

其中阮姓移工因頭腦靈活、學習力佳，且中文流利，連現場繪製的工程圖也都能通曉一二，令工頭十分喜歡，每日可賺取新台幣1700元。阮姓移工向專勤隊員表示，台灣人真的很好，也很友善，在台灣學到很多技能，雖然不捨得離開，但也知道一旦失聯被查獲，將面臨被遣返的命運。

專勤隊前往查緝時正值中午豔陽高照，工地空曠且無遮陰之處，為了不讓移工忍受酷熱，專勤隊員先讓移工清洗手上髒汙，接著補充水分解暑，再帶返駐地調查，被查獲的移工還頻向專勤隊員道謝：「你們人真好」。

該4名失聯移工詢後全數解送至高雄收容所收容，專勤隊也持續追查非法雇主，移送台南市政府勞工局裁處。

台南市專勤隊隊長李建雄表示，移工從事社會底層工作，填補台灣勞動力缺口，常處於惡劣的工作環境，但都努力活出自己的人生，像「做」劇一樣，因此專勤隊員在查處過程中，也都保持對移工的基本尊重與關懷。

李建雄也再次呼籲，國人千萬不要抱持僥倖心態以身試法，一旦非法聘僱違法外來人口，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，移民署將持續會同相關單位加強查察，也歡迎熱心民眾踴躍檢舉，共同保障合法、打擊不法。

(中時 )