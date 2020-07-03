立法院昨三讀通過《農田水利法》，水利會將改制為公務機關，引發正反兩方論戰，農委會主委陳吉仲3日被問到外傳民進黨將循此模式處理農、漁會，他澄清，水利會改制，是為擴大服務農民，跟農、漁會人民團體是不同的兩回事，希望外界勿做不當延伸。

陳吉仲今日到嘉義縣參加「國本學堂」記者會，他表示，水利會改制為公務機關，可從31公頃灌區擴大到68公頃非灌區的農田；水利會是公法人，所有資產歸屬公法人，沒有私有部分，因此，未來水利會的動產、不動產，都將由基金方式成立，用在灌溉設施上。

(中時 )