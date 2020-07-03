水利會改制 外傳民進黨下一個目標為農漁會？ 陳吉仲：勿做不當延伸 14:042020/07/03 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農委會主委陳吉仲說，水利會改制是為擴大服務農民，跟農、漁會人民團體是不同的兩回事。（張毓翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院昨三讀通過《農田水利法》，水利會將改制為公務機關，引發正反兩方論戰，農委會主委陳吉仲3日被問到外傳民進黨將循此模式處理農、漁會，他澄清，水利會改制，是為擴大服務農民，跟農、漁會人民團體是不同的兩回事，希望外界勿做不當延伸。 陳吉仲今日到嘉義縣參加「國本學堂」記者會，他表示，水利會改制為公務機關，可從31公頃灌區擴大到68公頃非灌區的農田；水利會是公法人，所有資產歸屬公法人，沒有私有部分，因此，未來水利會的動產、不動產，都將由基金方式成立，用在灌溉設施上。 (中時 ) #水利會 #改制 #陳吉仲 #農田 #公務機關 也許您會感興趣 政治熱門新聞 補選有望？知情人分析高雄民調 爆韓國瑜將... - 政治 李眉蓁若做這件事 命理師爆：穩贏的！ - 政治 邱創煥病逝 自傳驚爆：「李登輝曾騙我一張辭呈」 - 政治 現在高雄可以淹水了？這張圖讓網友怒了：代理市長晨會開完沒？ - 政治 王淺秋首集廣播節目邀大咖 親曝韓國瑜4大秘密 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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