祈錦鈅（小鈅）與新北市政府警察局少年警察隊合作宣導犯罪預防的全新網綜節目《警鈅來了》2日首播，邀請到新北市政府警察局少年隊警務員周梅仙和兒子林傑，讓更多人對警務工作更了解，也一窺警員私底下的生活。林傑分享自己爸爸媽媽都是警察，所以從小在警察局裡面混大的，所以從小對「在不乖把你抓到警察局這句話免疫」，媽媽是虎媽在家管教小孩像拷問犯人，因為有專業的問口供訓練，常常在媽媽的氣勢之下招出很多壞事。家裡是「坦白不從寬、抓到罰10倍」的鐵血紀律，讓自己時常皮繃很緊，但好處就是會杜絕很多不好的朋友。

警務員周梅仙小時家裡很窮，常跟媽媽推攤子賣水煎包維生，因為是流動攤販，一聽到警察在嗶嗶就要推著攤子逃跑，因為被抓到攤子就會被沒收，有次因為太害怕了，被警察追就哭著跑說：「你不要再追我了，一邊哭一邊跑給警察追。」因為從小被警察追到大，長大後立志當警察，覺得警察很威風，考了第三次才考上，現在看到攤販都會不忍心開單，覺得大家生活都很辛苦；周梅仙也分享現在的業務內容是輔導青少年中輟生，就是在學校得不到成就感受挫，時常逃學，不愛去學校，因為他們內心渴望被愛、被關懷得不到滿足，在逃學時廝混衍生很多社會問題。

小鈅聽了感觸很多地說：「我的高中生活就是這樣，我也是中輟生，後來提前休學。讀夜校當時已經開始半工半讀，記得有次工作晚了半小時回家跟爸爸大吵一架，爸爸說『不要工作了，這麼晚回家會影響學業，要搞清楚是學生身份』，結果自己回嘴『書可以晚點念，但不能不工作』，因為休學讓爸爸非常不諒解停止生活上的支援，自己要想辦法賺生活費，所以做過很多工作，但在工作中找到在學校得不到的成就感，後來進入模特兒界開始接外拍工作養活自己，相信這些經歷不是特例，有些小孩就是會有自己的時間表，工作幾年後，覺得文憑的重要性，才又回到學校完成大學文憑。」

祈錦鈅近日推出新節目《警鈅來了》。（固力狗娛樂提供）

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