紙本三倍券預約速度驚人，已「海放」數位券，外界好奇政府是否加印紙本券。行政院發言人丁怡銘表示，紙本券備貨1200萬到1400萬份，數量足夠，是否加印，要看7日以後的數據。

振興三倍券開放預約及綁定後，不僅多數民眾觀望要領紙本券還是數位券，連廠商的優惠也要看哪邊人數多才能決定。根據最新統計，紙本券已突破200萬人預約，數位券綁定的人數不到紙本券的一半，是否加印紙本券，成為廠商祭出利多的指標之一。

行政院發言人丁怡銘說，紙本的預約因為只有7天，所以本來就會湧進比較多的預約，數位部分因為沒有時限，所以民眾也不用趕著綁定，因此還可以觀察一下7日以後的數據再做決定。

對於評估的標準，丁怡銘說，7號才有總和數據，而且還要看數位領券的幅度有沒有增加。如果經濟部覺得紙本券不夠，就會通知財政部和央行加印，並沒有來不及的問題，而且紙本券數量已經有1200到1400萬份，目前是足夠的。

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(中時 )