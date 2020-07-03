台中東區南天宮關帝廟7月11、12日將舉辦「2020庚子年台中南天宮關聖帝君祈福佈施公益活動」，志工加緊腳步進行白米分裝。（馮惠宜攝）

疫情衝擊經濟，艱苦人也變多了！台中東區南天宮關帝廟連續3年舉辦祈福佈施公益活動，今年也要發放5萬斤白米佈施給弱勢家庭，並提前開放全國弱勢家庭於網路官方粉絲團報名登記，短短幾日，申請人數已比去年增加20％，廟方3日上午象徵性邀請地方區長、民代一起宣布南天宮挺弱勢，「2020庚子年台中南天宮關聖帝君祈福佈施公益活動」將自11、12日舉辦。

這場祈福佈施公益活動受疫情影響延後兩個月舉行，今年預計遶境路線為「東區→北區→太平→大里→霧峰」，將分別在定點發放白米，預計發放五萬斤百米，東區南天宮關帝廟也呼籲想有需要的弱勢家庭和公益團體提前出示證明申請登記，並歡迎十方大德共同參與、佈施功德。

東區南天宮關帝廟主委吳光雄說，希望透過這有意義的繞境祈福活動讓民眾惜福、知足，透過身體力行體會施比受更有福，也幫助到真正需要幫助的人。

廟方3日特別邀請東區區長陳佩玉、太平區區長許貴芳、主委黃國書以及東峰國中、力行國小、進德國小、成功國小、四維國小、力行國小、大智國小等校校長，與東區各里里長等人，一起攜手啟動白米佈施儀式，象徵「2020庚子年台中南天宮關聖帝君祈福佈施公益活動」即將開跑，場面溫馨熱鬧。

(中時 )