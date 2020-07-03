36歲簡碧燕前半生十分轟動，最近她上節目《震震有詞》分享年輕時槍殺家暴男友入獄的過往，服刑時她被獄中主管寫情書狂追，形容有如黑暗中遇到曙光，害她立刻暈了船，兩人第2次私下見面發生性關係後，對方就開始態度冷淡，簡碧燕才發現對方另有女友，傻眼又憤怒。

簡碧燕在節目上表示，19歲時結識陳姓黑道男友，對方是地方上出了名的惡霸，但她不以為意，貪圖對方「很有力」，兩人交往還曾讓一個打過簡碧燕的女生主動敬酒兩、三個小時道歉，正當簡碧燕沉迷於男友帶來的風光時，第二個月她就發現男方有暴力傾向，她無意間破解了男友給的監聽手機，竟遭拳腳相向。

後來簡碧燕數度提出分手，有次還被男方痛毆推到溪裡，最後她忍無可忍，往男友太陽穴開槍，被判14年有期徒刑，進了台南看守所她被獄中蔡姓主管相中，對方不只寄情書，也會藉機跟她多說話，讓人生陷入低潮的簡碧燕有如抓到救命稻草，很快就跟對方展開交往，沒想到上床後對方態度180度大轉，她才發現自己被騙。

簡碧燕說，後來為了打探監獄主管男友的消息，她與另一名游姓監獄管理員越走越近，也發現主管男友早和另一名課輔師交往，簡碧燕假釋出獄後改和游男交往，但兩人交往1個月後就分手，只因簡碧燕自覺不想再走回頭路，也不想再跟監獄有關的人交往，而她在獄中為了抒發心情，創作了300多首作品，靠寫歌打發時間，也意外發現自己的創作才華，重生變成才女。

(中時電子報)