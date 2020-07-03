台灣進入5G時代，電信三雄費率全出爐，其實大同小異，不過魔鬼藏在細節裡，除了網路品質，這個得看所處環境，基地台涵蓋是否足夠，三家資費在網路使用、語音的贈送額度上，還是有些微影響荷包的差異，下手前仍得評估清楚。

先把結論寫在前，就頻譜資源、量到降速，遠傳的設計比較厚道，也比較適合不想吃到飽，但怕量滿後「餓死」的用戶。至於語音方面，如果你有市話需求，就建議不要選台灣大，畢竟市話雖然可以不用，但一用就算錢，一毛錢都躲不掉。

從網路用量來看，三家都是把1399當作分水嶺，1399以上才有吃到飽。對台灣多數人來說，799提供的36GB應該就算夠用，但若是因應5G後的巨量需求，999的60GB可能比較安心，關鍵就在於999～1199的資費，給的傳輸量用完後怎麼辦？

平心而論，遠傳比較厚道點，遠傳針對999、1199的資費，量到後降為4G吃到飽，這是在5G涵蓋量不足時，對用戶比較好的作法。中華電、台灣大則是降為10Mbps，雖然傳LINE的訊息還夠用，但要看影片就稍嫌卡卡，是選購時必須注意的。

有個資費表上看不到的，中華電、遠傳都有設定網速，1399以上可達1Gbps，但台灣大並沒有。感覺起來，台灣大比較慷慨，沒有限制速度，用起來比較爽，這是因為台灣大當時只標到60mhz的頻寬，想飆上1Gbps有一定難度，乾脆就不設了。

另個關鍵是語音資費。雖然現在有LINE可語音通話，使用語音機率不高，但市話總不能用LINE打了，從4G開始在市話這塊，就是選資費的小小眉角，中華電因為擁有固網優勢，過往在市話這塊占盡甜頭，這優勢到5G也被競爭對手看到。

翻開三家資費，在語音贈量上，中華電、遠傳是一組，台灣大是另一組。以1399吃到飽為例，中華電、遠傳是市話、網外都給110分鐘，基本上打市話就不用多花錢，但台灣大有點取巧，是給網外220分鐘，但沒說的是，這並沒有包括市話。

意思就是說，如果你市話、網外都有打，中華電、遠傳比較不會讓你多花錢，雖然比較合宜的作法是市話、網外加起來220分鐘，但這可能要點「犧牲」，至於台灣大表面上看來網外給的很多，但如果打市話就是另外計算，就是要多收錢啦。

(中時 )