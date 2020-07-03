立法院2日三讀通過《農田水利法》，10月1日起改制為公務機關，並增訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅。對此，國民黨立委許淑華痛批，民進黨透過立院多數暴力，帶頭搶劫已成慣犯，不僅對政黨抄家滅族，連民眾的財產都不放過。民進黨肥貓加封進爵卻口袋滿滿令人不齒。

許淑華於臉書發文表示，民進黨自2016年執政後，藉由人事決定權，全面控制政府捐助的法人及公協會，然農業系統的農田水利會、農會與漁會等組織無法透過黨政系統掌握。

許淑華指出，如今透過立法院臨時會三讀「農田水利法草案」強渡關山，農田水利會改成公務機關後，會長改由政府官派，且資產由國家概括承受，這是政府透過立法搶奪人民資產的鐵證，民進黨上任後對於各項資源進行酬庸分配，現在算盤打到農田水利會上，實為開民主倒車。

許淑華更指出，農田水利會資產過去是由農民出資、提供土地，不屬國有財產，蔡英文政府大筆一揮就將水利會所有資產轉為國家所有，政府帶頭搶劫已成慣犯，不僅對政黨抄家滅族，連民眾的財產都不放過。

許淑華感嘆，國家組改、人力精簡是近年國際先進國家的共識，然而今天這部農田水利法草案卻反其道而行，且本會期初民進黨立委也提案修改地方制度法，要廢除地方鄉鎮市長選舉直接官派，民進黨透過立院多數暴力，進行組織擴張、權力集中的作為，讓整個國家彷彿成了民進黨的家天下，國家經濟毫無起色，卻不停的對民眾強取豪奪、殺雞取卵，民眾生活沒有改善，民進黨肥貓加封進爵卻口袋滿滿令人不齒。

(中時電子報)