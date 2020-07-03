跟進電信三雄，台灣之星今(3)日宣布推出5G資費第一彈－限時「預約5G半價」，即刻起到台灣之星官方網站預約登記，在台灣之星5G開台後即可憑簡訊通知至網路門市或全台實體門市，單辦門號享新申辦／攜碼申辦5G不限速上網吃到飽月租費只要「電信老大哥」半價資格，月租$699，再享網外／市話加碼送250分鐘，只有預約5G保留席才有，開台後將不再復見，伴全民輕鬆邁進5G。

不僅如此，比較各業者所取得5G的3.5GHz黃金頻段之頻寬以及既有用戶數規模，台灣之星也延續4G優勢，穩坐全市場單位用戶個人頻寬最大，最高達三大電信2.08倍，即便尖峰時段多人同時上網也不用擔心塞車，享受「分得多，才跑得快」的極速上網特權，真正發揮5G高網速的特性。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「4G時代，台灣之星的出現讓全民不論使用哪一家電信公司都能享受4G平價吃到飽的紅利，使台灣成為全球4G普及率成長速度最快的國家；進入5G時代，台灣之星仍將秉持初衷，扮演好市場關鍵制衡力量；我們不是第一個開台，但要提供第一合理的資費。考量5G初期電信業者受限網路涵蓋與手機支援性等因素無法提供全台完善服務，台灣之星站在消費者立場貼心推出5G資費第一彈，限時預約登記即享未來不再有的『預約5G半價』，挑戰市場最低價，月租$699，單辦門號只要三大電信半價即可享有3.5GHz全市場個人頻寬最大的5G不限速上網吃到飽，分得多，才跑得快，邀請全民與台灣之星一起邁入5G新紀元。」

朱曉幸更進一步表示：「不同於之前的5G早鳥體驗方案『升級時間自己定』加『領機時間自己選』是以月租$599以上的4G資費搭配手機，開台後享3個月到綁約期間免費升級5G，後拿手機再享加碼折扣；此次『預約5G半價』是台灣之星搶在5G開台前首發『純』5G不限速吃到飽資費方案，限時開放消費者提前預約搶占5G保留席，單辦門號月租只要三大電信半價，開台後就將退場，要搶要快。」

(中時 )