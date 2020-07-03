前高雄市長韓國瑜競選時的大將王淺秋，一舉一動都備受外界關注，她日前在臉書宣布3日開始將受中廣邀請，跟聽眾在空中相會，並期許這是一塊可以論是非、互相尊重、有趣溫暖的言論空間，而第一集節目，她則是邀請曾出任宋楚瑜大選發言人的于美人到場，一起分享擔任發言人的珍貴經驗。而王淺秋更大方分享，韓國瑜私下的一面，並形容他是「地球上最有趣人之一」。

王淺秋今在「王淺秋│週五-新聞早點名」中談到，過去的這一年半以來，自己收穫最多的就是成長歷練，但她說照理講政治最能解決民眾、國家需求的地方，但當政治變成只有批評攻擊時候，就會變成無用。

然而，談到當時大選時期的老闆時，王淺秋則是透露，「韓國瑜是地球上最有趣人之一 ，跟他聊天、喝酒、吃飯時，他就是最溫暖、最尊重人、最好笑的一個政治人物，沒有第二」。

至於，于美人也透露宋楚瑜私下的一面，她說，看到另外一個原來不知道宋楚瑜是這樣子的人，這是過去沒當發言人看不到的內容，這是很珍貴的，他是那個世代、真正國民黨培養文官制度的最後一代的文官，且他的記憶力太好了，好到恐怖。

于美人進一步分享，當你問宋楚瑜現在時間，他會有兩種邏輯回答，第一，美人現在是8點27分，現在是數位鐘，那根據格林威治時間會差幾秒，接著會講鐘錶結構...；第二，那你要看數位鐘還是要看時鐘，跟格林威治...現在8點27分」。

于美人說，宋楚瑜不是用簡單語言回答複雜問題的政治人物，他不會用證據說服你，習慣用證據和數字說服你。

(中時電子報)