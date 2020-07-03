中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(3)日公布，國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例(案449)，為50多歲男性，因工作長期居住南非(前次自台灣出境時間為2019年9月)，2020年7月1日獨自返國入境。

莊人祥表示，個案因計劃返台探親，於南非當地採驗新型冠狀病毒(採撿時無症狀)，6月27日上午得知檢驗結果為陰性，同日下午出現發燒、全身無力及喉嚨有異物感等症狀，28日至當地醫院就醫，醫師評估為一般感冒，個案服藥後於6月30日自覺症狀好轉，當日自南非搭機至杜拜轉機，於7月1日晚間入境台灣。

莊人祥指出，個案入境時無症狀，因主動告知14天內曾有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診；個案目前收治住院隔離，經X光檢查診斷有肺炎情形。衛生單位已掌握個案接觸者共27人，其中同班機前後二排乘客13人列為居家隔離對象，同班機機組員14人因有適當防護，列為自主健康管理對象。

莊人祥統計，國內截至目前累計77,157例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含76,225例排除)，其中449例確診，分別為358例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

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