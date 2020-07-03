搶攻暑假親子家庭旅宿與餐飲商機，台北國賓飯店餐飲與住房分進合擊，館內「明園」西餐廳鎖定家庭客群，自7月起以「義大利美食饗宴」為主題，推出小朋友最愛的披薩、千層麵等25道經典義式佳餚，每週末更有桌邊魔術表演，並結合住房推出「親子週末Fun」專案，9月30日廁三人一泊二食價5,899元起，讓全家人一同共享美好週末時光。

台北國賓專為親子客推出含住宿、美饌與景點套票的「親子週末Fun」一泊二食專案，三人同行5,899元入住行政客房，四人同行7,699元可入住飯店內位置極佳的「池畔家庭房」，一打開落地窗便能抵達如城市綠洲般的戶外泳池戲水，並享「明園西餐廳自助式午餐或晚餐四客」(假日售價5,632元)，專案含翌日早餐，再加贈「台北101觀景台入場券」與「雙層觀光巴士券」，全家大小在台北市就能輕鬆享受都會度假氛圍。

台北國賓飯店明園西餐廳提供各具風味的異國佳餚，讓顧客一次嚐盡經典義式、酸辣泰式、奔放美式、精緻日式、道地川粵菜料理，零時差感受各國風情，搭配住房方案更能體驗深度放鬆的慢活之旅。

台北國賓明園西餐廳匯集近百種異國料理與現做美饌，主廚本季以「義大利美食饗宴」為主軸，前菜沙拉區供應「夏季西瓜與費達乳酪」、「燻鮭魚煎餅」、「臘腸蔬菜起司烘蛋」等歐式開胃前菜，現做麵食區則新增「香料起司牛肉千層麵」、「義大利香腸與牛肉肉醬麵」等新選擇。此外，本次主廚也推出「番茄馬札瑞拉」、「沙拉米臘腸野菇」、「海鮮與黑橄欖」等多種風味的現做義式披薩，並特別規劃「兒童餐主題區」。而七至八月份的每週六、日，明園西餐廳更推出「魔幻假日Magic Weekend」活動，特別邀請專業魔術團隊帶來精彩桌邊魔術秀，由技術高超的魔術師穿梭桌間近距離互動，顧客在享用美食之餘，也能感受奇幻的神秘氛圍。

(工商 )