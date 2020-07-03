大陸增塑劑DOP價格震盪上漲，6月華東DOP價格月漲5.49％，較去年同期攀揚2.79％。無獨有偶，PVC市場也因逐步復工復產帶來一定需求回補，加上國際原油價格回暖，成本保底，價格回漲上行。台塑（1301）、華夏（1305）、南亞（1303）、聯成（1313）營運加分。

大陸PVC等產品和地產基建關聯性強，前期反彈力度高。因管材、型材開工較好，整體訂單及開工維持穩定；部分地板等出口型製品企業訂單略有改善，6月剛需仍維持穩定。另，台塑上調7月報價也對PVC價格形成支撐。

此外，6月DOP原材料震盪上漲，DOP上漲動力較大。總體來說，DOP需求以剛需為主，搭配PVC需求加溫，DOP行情維穩上漲，有助南亞、聯成營運持穩推進。

廠商表示，PVC部分生產企業仍有檢修計劃，社會庫存持續下降，華南地區貨源依舊緊張，有利好PVC價格上行。與此同時，基建、地產進入旺季，電纜、醫療行業需求持穩，管材，型材等企業恢復，對PVC需求有提振。

隨著房地產竣工數據進一步提升，出口訂單恢復及寬鬆政策推動，市場預期下半年需求增速有所改善，PVC價格重心仍將震盪攀升。

尤其，大陸電石法PVC在低油價期間較不具競爭力，部分生產業者設法引導減產保價策略，短中期預估無大量低價PVC需靠外銷去化。另美國五月後因上游原料價格反彈及可供外銷PVC數量受限，反而領先亞洲調漲售價，市場預期主要市場可避免中國及美國之低價競爭，PVC展望走堅推進。

(工商 )