面對今年下半年度營運，柏文（8462）3日表示，隨著疫情後消費者對於運動健身強勁需求的反彈力道，加上公司配合推出超值「振興券優惠方案」、「入會費0元、手續費0元、免綁長約」的3零方案，及暑假旺季效益，公司審慎樂觀預期旗下「健身工廠」會員人數，將持續回升、逐月增長，很快恢復至疫情之前的水準，今年下半年，營收可望逐月、逐季成長趨勢。

柏文說，隨著國內新冠肺炎疫情穩定，後疫情時代，台灣民眾更加重視健康安心過生活，今年6月旗下健身工廠會員積極返回廠館運動，及執行教練課程，兩者皆已完全恢復至新冠肺炎疫情發生前的正常狀況。

柏文指出，健身工廠無論是今年新開幕據點或是2019年底前，已投入營運廠館，6月新入會及重新入會的會員人數，均大幅增加，較疫情發生前，更為熱絡，付費延展會籍的會員，亦大幅減少，加上6月私人教練課程銷售延續5月亮麗成績，在在顯示疫情過後，民眾追求身心放鬆、健康生活與提升免疫力的強烈意願。

因應台灣消費者積極追求身心健康的強烈需求，並配合政府7月1日上路的振興三倍券，健身工廠同步推出超值的「振興券優惠方案」，消費者加入會員時，只要繳交3,000元，其中部分額度使用振興券，即可選擇參加振興券優惠方案，除可折抵入會費2,500元及手續費1,000元之外，再贈送三個月會籍，最高價值超過9,000元。

健身工廠同時推出去年深受好評的「入會費0元、手續費0元、免綁長約」的3零方案，讓不想採用「振興券優惠方案」的消費者，也能馬上享受到入會優惠，即刻開始健康新生活！

柏文2019年度股利的除權（息）交易日，訂於7月17日，增資、除權及除息基準日7月25日；最後過戶日7月20日，停止過戶期間自7月21日起至7月25日止，現金股利發放日8月12日。

柏文2019年度盈餘轉增資發行新股案，經今年7月1日金融監督管理委員會核准申報生效在案，董事會授權董事長訂定增資、除權及除息基準日，辦理股東紅利發放相關事宜。

柏文今年4月20日董事會決議，已發行股份總數為7,026萬4,779股，因限制員工權利新股註銷2萬4,600股，致使流通在外股份總數發生變動為7,024萬0,179股，扣除不可參與除權息普通股1萬9,150股後，可參與除權息的股份總數為7,022萬1,029股，致使原配股率為每股配發0.50000001元，改調整為每股配發0.50031152元。至於原配息率每股配發5.37937876元，改調整為每股配發5.38273029元。

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