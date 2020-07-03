搶暑假旅宿商機，國泰飯店觀光事業旗下HOTEL COZZI和逸飯店(台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館)與MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店雙品牌共5家飯店，推出優惠住房雙提案，9月30日前預訂「2020 愛自己愜意遊」住房專案，和逸飯店每晚2,599元起、慕軒飯店3,599元起，入住可享豐盛自助式早餐、飯店精緻下午茶，並送面膜組。8月31日前雙人入住「999超值輕鬆遊」專案，每人每晚只要999元起。

國泰國泰飯店觀光事業表示，9月30日前預訂「2020 愛自己愜意遊」住房專案，入住和逸飯店或慕軒飯店，不僅可享用飯店自助式早餐，還能獲得價值594元的「提提研新極輕絲系列」面膜6入組，同時可依入住飯店，免費品嘗不同風味的下午茶，和逸飯店．台北民生館與台北忠孝館分別提供「墨西哥薄餅披薩雙人套餐」(價值840元+10%)，以及「肉醬千層麵雙人套餐」(價值799元+10%)。入住坐擁30樓高空美景的和逸飯店．高雄中山館，可邊享用「雙人烤雞肉乳酪捲佐田園沙拉」與香醇咖啡下午茶(價值360元+10%)。入住慕軒飯店可在一樓URBAN331威士忌酒吧內，悠閒享用雙層精緻下午茶套餐(價值980元+10%)。

和逸與慕軒飯店另推出「999超值輕鬆遊」住房專案，即日起至8月31日，雙人入住全台和逸飯店任一館，每人每晚999元起，並附贈雙人自助式早餐(僅台南西門館不適用)，入住台北都會區精品級的慕軒飯店，則享每人每晚1,399元起優惠價與豐盛雙人早餐。國泰飯店觀光事業表示，只要透過和逸和慕軒飯店官網預訂任一住房專案，全房型均適用安心旅遊補助每房1,000元，再搭配7月15日上路的振興三倍券使用，最高可享0元入住。

(工商 )