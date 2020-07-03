任容萱4月曾認愛北京男友，不過6月專訪時卻反稱當時沒認愛，自己已經單身5年，前後說法不一，感情生活令人霧裡看花。3日她出席髮品上市記者會，對於感情問題，任容萱先是對媒體嬌喊「上次害我還不夠慘嗎？開玩笑的啦！」不過當時有邱勝翊（王子）在旁認證，更幫腔稱讚任男友有4大優點，被問到現在是否單身？任容萱顯得招架不住，嘆口氣說「只要我還沒結婚，就不要把話說死，我想要低調，就是希望之後真正另一半，不要這些（新聞）被影響到」。

任容萱自出道以來傳過不少緋聞，但未曾認愛過，4月她和王子一同宣傳戲劇《覆活》接受專訪，大方認愛北京上班族男友，還稱對方手機都是她的照片，也跟王子請教如何維持遠距離戀愛；不過6月宣傳電影《驚夢49天》專訪時，卻改口否認戀情，還說「難怪我都沒人來追我了！我還有大好青春，快點還我自由！」

任容萱今天出席活動，坦言4月認愛新聞刊出後，自己有主動跟北京男報備，請他不要太介意，被問到對方反應？她尷尬笑而不答，但對方未生氣。至於對方手機存自己照片？任笑說「可能他真的覺得我長得不錯，不知人家用途啦」。戀情是否見光死？她說「有些男生會滿在意，之前交友對象曝光過，我大部分認識圈外異性，他們比較不能夠理解，合作拍戲兩人關係好就傳緋聞」，並坦言「希望自己可以低調，為了將來另一半，心裡不會有疙瘩」。

今出席香水髮品記者會，任容萱笑說滿在意對戲男演員有頭皮味，不過稱王子沒有頭皮味，後續面對媒體追問感情問題，任容萱招架不住，拿王子出來當擋箭牌，笑說「王子有頭臭、口臭、狐臭、體臭」，急著轉移焦點。不過坦言疫情關係，和北京男很久沒見，最近一次聯繫是這週，還透露跟爸媽也不會天天聯繫，「天天聯絡只有我姐」，不過她提到任爸今年將過69歲，會為他辦70大壽。

任容萱近期除了樂當Youtuber分享生活，也透露最近有朋友介紹自己的兄弟姊妹給她認識，笑說「弟弟才18歲，我拚一點，生得出你欸」，還故意逗身高183公分的弟弟說「如果你長到186公分，我就給你電話」，更讚弟弟幫撥蝦很貼心，被問到是否可以姐弟戀？任容萱則說「沒想這麼多」。

任容萱3日出席活動分享保養秘訣。（粘耿豪攝）

任容萱3日出席代言活動。（粘耿豪攝）

任容萱對於頭皮保養有一套。（粘耿豪攝）

(中時 )