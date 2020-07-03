呂學成的書法作品是堅持、專注的成果。（呂學成提供）

大半輩子在蹲鐵窗、越獄中度過，曾被視為台版《神鬼交鋒》真人版，現為琥珀動畫科技有限公司藝術總監的呂學成，自言許多人是「愈關愈偏激」但他因機緣而靜心於書法多年，如今的心態反而是「放下」，去年12月出獄後，便在友人的勸說下，以幾個月的時間完成150幅書法作品，並於今（3）日起於舉辦《墨淡情深》個人書法展。

「從民國57年起就開始畫漫畫」說起自己的美感養成，呂學成表示其實一開始是愛漫畫的孩子，常去的漫畫店倒了，他更是和一些好友乾脆租個套房當工作室，在其中畫著自己愛的漫畫，但當時對漫畫等出版品審核嚴格，漫畫之路屢屢受挫，呂學成自嘆：「若當時的政策不是這樣，也許自己會有另一種人生。」

從畫漫畫到偽造身份證，從意外因朋友寄放的摩托車是贓車而收押入獄，到因為不甘心而多次逃獄，甚至被送往綠島，他也成功逃獄回台，堪稱史上唯一一人，然而他也隨著姪兒模仿自己逃獄被槍殺，母親在7年前的除夕夜辭世時，自己未能在身旁盡孝的遺憾而痛定思痛，開始不斷地讀、寫《心經》，也由此逐漸地磨練自己的書藝。

其實初入綠島監獄時，呂學成就因為能寫能畫而受到輔導長器重，「總會讓我去指揮部做圖表，和政治犯關在一起，其實其中也有很多能畫能寫的。」又每有書畫競賽，也總是由呂學成上場，他表示自己也算是從工作中磨鍊出自己的畫法，但真正開始由心書寫，則是母親過世後。

「我們規定是10點要熄燈，但那天特別開著燈讓我寫字寫到12點」呂學成由抄寫《心經》慢慢從母喪中平復，同時他也發現自己靜下心的這段時間內，書藝大幅進步，他也開始意識到信心、堅持的的重要性，從自己過去的錯誤中體悟新的人生心境。

出獄後仍維持自己每日靜心寫書法的習慣，且愈來愈能體悟到「氣」的重要，「寫行草，氣就要開，筆意才會開」每日「磨劍」成為他現在的例行功課，有時在台北因為相約的朋友多，他索性遠赴花蓮閉關寫字。

「我可以說，現在像是醒過來的人，而且心態是平靜健康的。」此次畫法展，他希望將所得捐給花蓮的更生保護會，8月也將赴花蓮舉行個展，未來，他也不排除可赴監獄辦展，希望以自己的經驗，幫助更多受刑人獲得內心的平靜。

(旺報 )