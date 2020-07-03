遠傳(4904)今日正式宣告，「5G開賣」，是繼中華電(2412)、台灣大(3045)緊接著開台的第三家業者，但遠傳強調今天是5G開賣、絕非開台，今日遠傳的5G就可以在全台上路，目前電信三雄也均已經完成開台，遠傳也同步公布資費，與中華電、台灣大的資費大致相同，惟遠傳提供7個級距設計，少了資費1999元的選項，但同樣也是599元起跳，1399元起吃到飽。此外，遠傳的資費強調流量到也不降速，迎戰其他兩家電信業者。

遠傳資費以599元起跳，可以享有24G的傳輸量，網速級距為500M，吃到飽則一如預期，月繳最低門檻為1399元，但與中華電、台灣大比較，遠傳少了1999元的選項，總計提供599、799、999、1199、1399、1799以及2699元的資費。

目前電信三雄5G均已經正式開台，台灣5G大戰正式引爆，後續預計亞太電(3682)、台灣之星也將會在第三季陸續開台。

(時報資訊)