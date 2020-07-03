NFL華盛頓紅皮隊又有麻煩，他們迫於BLM(黑人民權)壓力而將創隊老祖宗馬歇爾(George Preston Marshall)逐出家門，此時改名問題捲土重來。「紅皮」指的是北美原住民(印地安人)，他們沒什麼勢力，但這次施壓的是贊助商，足以動搖球隊財政。

威脅要與紅皮隊解除合作的包括Nike、聯邦快遞、百事公司，背後的真正壓力來自於這些合作公司的投資人，他們擔憂捲入種族爭議的公司會損傷自己的荷包。他們聯名要求Nike等公司站出來壓迫紅皮隊改名。

紅皮隊成軍於1933年，以原住民肖像為隊徽是借重他們的驍勇善戰，但是「紅皮」這名稱確實難聽。多年來曾有人製作「白皮隊」的T恤向球隊抗議，不過以現在的氛圍來看，就算改名為「華盛頓白皮隊」還是可能被斥為白人至上主義。抗議的原民團體表示「不要拿膚色做文章」「我們不是你的吉祥物」。

NFL聯盟頂住壓力數十年了，這次恐怕擋不住，Nike下架了網路商城的紅皮隊商品，華盛頓特區的球場RFK Stadium亦阻止紅皮隊入駐(紅皮現有的主場在馬里蘭州)。老闆Dan Snyder不想改名也不願意放棄搬到首都，但他勢必得做出決斷。

(中時電子報)