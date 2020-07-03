行政院振興三倍券已經開始預購，其中實體券由台北監獄、桃園女子監獄及新竹監獄負責分裝，預計有1400萬份，每份可分得1元。另外台中監獄負責黏貼雙面膠，每份分得0.1元。將依照「監所作業勞作金給付辦法」，分給代工的收容人。
矯正署表示，此次分裝由3個監所進行，收容人需清點後再分裝振興券，並將5張200元、4張500元放在信封，每次可有1元代工費，全部約1400萬份，因此可獲分配約1400萬元。另外台中監獄負責黏貼信封的雙面膠，每份有0.1元代工費，1400萬份估計分得140萬元。其中分裝台北監獄負責4成5的振興券分裝，其餘再由桃園女監、新竹監獄負責。
另外這些代工費，並不會直接進入收容人口袋，不過會依照「監所作業勞作金給付辦法」分配給收容人。法務部長蔡清祥預計6日前往桃園女監，為收容人的辛勞、努力，鼓勵打氣及慰問。
(中時 )
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