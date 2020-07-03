面對後疫情時代的新生活，今年度的萬安43號演習也採「疫情優先」、「避免群聚」、「人車不管制」的方式實施，並預計於7月14日下午1時30分至2時止，共計30分鐘，當日全國同步實施警報發放、防情傳遞等實作演練，並且於警報發放後，不實施交通管制，民眾及車輛亦不用疏散避難。

太平警分局特別於2日下午邀請轄區內各機關代表、協勤民力及各外勤派出所主管召開萬安43號演習任務協調會，也藉此機會宣導治(交)安工作及暑期青春專案。

本次太平警方為因應年度「萬安43號」演習，日前已針對各派出所防空警報臺和警報器檢修完備，並落實各項整備工作，日前邀集太平區各機關、學校、協勤民力等代表，在分局3樓會議室召開任務協調會，以橫向溝通協調模式，擴大宣導本次演習「不疏散避難、不人車管制」及改以國防部「空中威脅告警系統」將警訊傳送至民眾手機的訊息，提醒民眾當天聽聞警報聲響或接到警報簡訊時，請保持正常作息，切勿驚慌。

太平警方再次呼籲，本次演習所有車輛、行人均不予以管制，各機場、港口之飛機、船舶照常起降、靠離，高鐵、火車及捷運亦正常行駛，民眾聽到防空警報聲響大鳴時可照常活動，無論是開車或是行走避免一時閃神反而更導致危險，警方也會加強該時段民眾之安全維護及交通順暢，如有緊急需要仍可撥打110專線，警方會迅速到達現場協助排除。

(中時 )