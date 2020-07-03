全面搶攻三倍券商機，六角國際餐飲宣布推出十倍奉還方案，凡於六角旗下任一品牌使用政府「實體振興券」消費，持實體振興券200元可升級抵扣240元消費金額外，還可獲得10倍價值的集團品牌2,000元優惠券；使用實體振興券500元面額則可抵用650元消費回饋，同時獲得價值超過5,000元的優惠券。六角力挺政府振興三倍券方案，要讓全台消費者一日三餐都能隨時享用美味，同時有感享折扣。

六角集團旗下有10大餐飲品牌：日出茶太、烘焙密碼、春上布丁蛋糕、英格莉莉、美利河、銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、京都勝牛、大阪王將與太陽蕃茄麵，全台超過100家門市，

六角國際董事長王耀輝指出：「後疫情時期，景氣逐漸回溫，為了體貼全台追逐日常美食的消費者，六角號召旗下10大品牌攜手祭出「十倍奉還券」，包含消費滿額現金抵用券100元、點套餐贈送美食等好康，讓全台的饕客能盡情享受美食，從珍珠奶茶、烘焙麵包、英式輕食、美式越南料理、牛肉麵、到各類型日式料理等，一日三餐都可現省荷包，輕鬆大快朵頤。」

六角本次推出「十倍奉還券」好康，自7月15日開始發送，數量有限，送完為止，所有券內優惠可使用到12月31日。而針對使用實體振興券200元升級240元與500元升級650元抵扣消費金的活動，也適用於7月15日至9月30日。

(中時 )