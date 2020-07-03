田中馬拉松每年的亮點，都放在路旁補給站澎湃的食物，像是龍蝦、牛排等等，當然還有滿滿的人情味。(吳建輝攝)

被譽為台灣最有人情味的「彰化田中米倉馬拉松」，每年都吸引數萬人報名，今年賽事在１日開放報名，田中馬總幹事鄭宗政說，今年受疫情影響報名熱度明顯下降，也有部分贊助商取消贊助，受疫情影響今年也不受理境外選手報名，但特別推出線上馬拉松，民眾搭配APP就能線上參賽。

鄭宗政表示，今年線上報名熱度確實減少，可能跑友心中多少還是有疑慮，怕疫情活動會有變卦，甚至取消，今年同樣開放12000名額，往年開放報名的第2天，至少就會有1萬人報名登記，今年則是到第三天才有破萬，今年確實比較倉促，前面因疫情主辦方也都在觀望，起步比較晚，沒有在認真宣傳。

鄭宗政說，今年有比較不一樣的就是推出線上馬拉松，我們與運動筆記所開發全台唯一的「跑步吧」馬拉松賽事[email protected]機器人合作，民眾成功報名後，可以不用到田中跑，搭配APP就能線上紀錄，去做一個線上馬拉松的互動，國外其實早就盛行，那看能不能趁著這次機會，也將線上路跑的風氣給帶起來。

鄭宗政強調，賽事在防疫上面一切都依照疾管局的規定，除了基本的消毒及體溫量測外，賽前對選手的TOCC調查，活動出入口管制，場內也設置自主檢查服務區，以及防疫專區及專車，針對突發狀況者做使用，來確保防疫滴水不漏。

鄭宗政說，今年受疫情影響確實在準備上稍嫌不足，但團隊確實也都很努力在進行準備工作，希望提供跑者一個安全無虞的賽事環境，希望接下來不管是田中馬，或是彰化馬拉松嘉年華，民眾都能盡情享受，漫遊彰化。

(中時 )