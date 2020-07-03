台灣5G在2020年下半年正式開台，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信在7月第一週就通通宣告開台，讓不少對於5G躍躍欲試的消費者可說是頗為期待。那麼到底有哪些5G手機可以搭配？一起來瞧瞧！

當前，在上半年已經上市的5G手機並不多，包含三星Galaxy S20、Galaxy S20+以及Galaxy S20 Ultra、Sony Xperia 1 II以及LG V60 ThinQ。5G開台後，七月份預計有哪些新機加入5G手機陣營呢？

一、夏普AQUOS R5S

採用Pro IGZO螢幕擁有120Ｈz螢幕更新率，螢幕中央是挖孔螢幕，底部則有指紋辨識，在螢幕設計上風格是相當不同。搭載高通Snapdragon 865處理器、12 GB ROM與256GB ROM，可支援最高1TB microSD記憶卡。主鏡頭是1220萬畫素望遠鏡頭、4800萬畫素超廣角鏡頭、1220萬畫素標準鏡頭與ToF鏡頭的搭配，單機售價NT$34900，7月6日正式開賣。

夏普5G手機AQUOS R5G。(夏普提供／黃慧雯台北傳真)

二、三星Galaxy A71 5G、Galaxy A51 5G

三星Galaxy A71 5G、A51 5G都預計在7月中下旬上市。Galaxy A51 5G在外觀上從原本4G版菱格紋設計改為直條紋路，另外加入兩段式設計。處理器方面改成三星 Exynos 980 處理器，預計6GB + 128GB 與 8GB + 128GB 兩種版本可以選擇，但最終要等三星方面確認規格與價格。

三星Galaxy A51 5G。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

Galaxy A71 5G則是也換上三星 Exynos 980 處理器，預計提供 6GB + 128GB 與 8GB + 128GB 兩種版本，但最終規格要由三星確認。針對不想要在5G手機上花費過高價格的消費者，預計這兩款5G手機將是價格很具競爭力的款式。

三星Galaxy A71 5G。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

三、三星Galax S20+ BTS特別款

另針對喜愛高階款式的消費者，三星也引進了S20+ BTS特別款，擁有獨特的紫色調，在三星微風南山體驗館以及其他的三星智慧館可以選購。36,900 元，7月9日正式上市。

三星Galaxy S20+ BTS特別版。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

四、HTC U20 5G

HTC先前發表的HTC U20 5G，也是該公司的第一款5G手機。採用高通Snapdragon 765G處理器，搭配20:9比例的6.8吋螢幕，搭配8GB RAM與256GB ROM。5鏡頭組合則是f/2.0 3200萬畫素前置鏡頭，主鏡頭則是118度800萬畫素超廣角鏡頭、20mm超微距鏡頭、f/1.8 4800萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭。共提供墨晶綠、晶岩白兩款顏色。搭配5000mAh電池。

HTC U20 5G 則是7月1日至31日期間開放預購（可獲得價值NT$2680的早鳥禮」（包含藍牙耳機、HTC透視雙料防震邊框盒），目標預計8月發貨，價格NT$18990。

HTC U20 5G。（黃慧雯攝）

五、華碩ROG Phone 3

華碩確認在7月22日正式發表ROG Phone 3手機（暫定名稱），預計這也將是支援5G且強調遊戲性能的電競手機。搭配5G服務，雲端遊戲將是其中一項重點加值服務，透過強調遊戲性能的ROG Phone 3來執行，肯定體驗不太一樣！具體規格、價格都等候華碩在發表會中公佈。

華碩將在7月22日舉辦線上發表會，ROG Phone 3預計將會發表。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

除了5G手機之外，事實上當前4G手機還是很具計徵力，且市場需求也更大。摩托羅拉（Motorola）在七月份預計將會推出兩款新手機，分別是首款升降鏡頭的手機One Hyper以及One Vision Plus，各別特色不同，但相同點都是價格頗具競爭力。

MOTO One Hyper採用6.5吋IPS螢幕，是摩托羅拉旗下首款採用升降前鏡頭的手機，對於不太偏愛「瀏海」或是挖孔螢幕的消費者來說，One Hyper正面的顏值絕對更具吸引力。新機搭載高通Snapdragon 675處理器、4GB ROM與128GB ROM。前鏡頭3200萬畫素、主鏡頭是6400萬畫素、800萬畫素超廣角鏡頭以及ToF景深鏡頭的組合，電量4000mAh。價格尚未公佈，預計落在萬元以下。

MOTO One Vision Plus則採用6.3吋LCD水滴螢幕，搭載高通Snapdragon 665處理器、4GB ROM與128GB ROM。前鏡頭2500萬畫素、主鏡頭是4800萬畫素、1600萬畫素超廣角鏡頭、500萬畫素鏡頭以及ToF景深鏡頭的組合，電量4000mAh。價格尚未公佈。

(科技)