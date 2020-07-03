富邦勇士於暑假季外期間持續補強，全力備戰未來賽事。3日球團發布新聞稿宣布，前璞園後衛簡偉儒正式加盟富邦。生涯邁入第7個賽季的簡偉儒，擁有穩定的外線命中率，曾於2015及2016年代表中華隊出賽。今夏成為自由球員，短暫加入勇士籃球隊訓練後，獲得教練團的賞識。

簡偉儒過去3季效力於SBL璞園，上季表現不俗，例行賽場均8.9分、2.6籃板與1.9助攻，累計投進61顆三分彈，為全隊最高，其中有單場飆進7記三分球表現，追平生涯記錄。此外，他更在今年4月的季後賽，單場繳出19分，且投進5顆三分球，兩項數據皆創生涯季後賽新高。

國手生涯部分，簡偉儒曾2度入選中華隊，2015年入選瓊斯盃中華白，2016年則與中華隊一同出征亞洲挑戰盃。除了穩定進攻火力受到認可之外，簡偉儒也兼任控衛角色。富邦總教練許晉哲表示，簡偉儒穩定三分火力，團隊型角色，以及控球能力，是獲得教練團青睞主因。

先前璞園一口氣釋出簡偉儒、陳堅恩與吳岱豪3名上季主力，球隊人事運作方式令人捉不到頭緒，如今隨著簡偉儒跳槽ABL富邦，就等吳岱豪、陳堅恩兩人最後花落誰家，只是璞園的未來動向幾乎鎖定加盟新職籃聯盟，卻遲遲不肯清楚表態，或許等到15日SBL選秀過後才會明朗。

(中時 )