五股垃圾山整頓進入最後階段，場內有許多工廠如火如荼拆除中，卻有不肖業者名目上協助這些工廠處理拆下的廢棄物，實際上還是把垃圾丟回五股垃圾山，新北環境稽查重案租1日與蘆洲警方一同查獲，當場依《廢清法》將不肖業者送辦，最重可處5年以下有期徒刑，並易科罰金最高1500萬元。

新北環保局指出，重案組1日晚上6時接獲蘆洲分局通報，五股區成泰路一段五股垃圾山內查獲有貨車將廢棄物運到自有土地後，再由挖土機夾至一旁斜坡下棄置。

重案組到場後，主嫌王男否認亂倒垃圾，辯稱是從事廢棄物拆除整理工作，不是無從他處載運廢棄物回來非法棄置。

不過經重案組抽絲剝繭，查出這些王男處理的廢棄物，是來自同區五股垃圾山其他正在拆除的工廠，王表面上協助其他工廠處理拆下來的廢棄物，實際卻是把垃圾載回自己的土地，再把垃圾倒往旁邊斜坡。

警方也突破2名司機心防，兩人交代廢棄物來源，並供出均由王嫌指使，當日已棄置2車次，最後1趟遭警方攔查，因擔心受罰故不敢說實話，但因證據確鑿，也不得不全盤依實托出。

最後王嫌才表示，他答應協助朋友處理廢棄物，因不知如何處理，才雇用2名司機將廢棄物載至自己所有土地，他承諾將負起責任，將非法棄置的廢棄物全數清除完成，並配合後續調查程序。

環保局強調，五股垃圾山環境整頓進入第4階段，已接近完成式，環境獲大幅改善，相關綠美化、公園及廊道等都已初步建置完成，決不容許違規業者再次破壞環境。

(中時 )