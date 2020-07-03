警界人事異動雲警察局新分局長上任 17:332020/07/03 中時 許素惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣警局新上任主任祕書顏榮泰（左）、斗六分局長江慶斌（中）、西螺分局長陳盈菖（右）上午走馬上任。（許素惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣警局同仁拍手歡選新長官到任。（許素惠攝） 警界人事異動，雲林縣警局主任祕書顏榮泰等人上午正式走馬上任，副縣長謝淑亞期勉帶領大家繼續守護雲林治安。 卸、新任分局長交接典禮上午舉行，謝淑亞主持，雲林縣議員賴淑娞等各界人士觀禮。 顏榮泰由台東縣警察局主任祕書調任；新任斗六分局分局長江慶斌，由基隆市警察局第三分局分局長調任；新任西螺分局分局長陳盈菖，由嘉義縣警察局布袋分局分局長調任。 謝淑亞稱許3人工作、學識、經歷豐富卓越，期許帶領警察同仁為雲林治安、交通的改善繼續努力，並盡力為民服務。 (中時 ) #分局 #分局長 #警察局 #謝淑亞 #警界 #人事異動 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 李眉蓁若做這件事 命理師爆：穩贏的！ - 政治 補選有望？知情人分析高雄民調 爆韓國瑜將... - 政治 女神回不去了！楊冪錄節目顏值崩壞 34歲老態近照曝光 - 娛樂 張清芳豪門婚早有裂痕 傳「兒子是壓垮婚姻最後一根稻草」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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