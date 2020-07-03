雲林縣警局同仁拍手歡選新長官到任。（許素惠攝）

警界人事異動，雲林縣警局主任祕書顏榮泰等人上午正式走馬上任，副縣長謝淑亞期勉帶領大家繼續守護雲林治安。

卸、新任分局長交接典禮上午舉行，謝淑亞主持，雲林縣議員賴淑娞等各界人士觀禮。

顏榮泰由台東縣警察局主任祕書調任；新任斗六分局分局長江慶斌，由基隆市警察局第三分局分局長調任；新任西螺分局分局長陳盈菖，由嘉義縣警察局布袋分局分局長調任。

謝淑亞稱許3人工作、學識、經歷豐富卓越，期許帶領警察同仁為雲林治安、交通的改善繼續努力，並盡力為民服務。

(中時 )