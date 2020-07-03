台灣港務公司董事長李賢義3日指出，高雄港連績第六年的貨櫃裝卸量，衝破千萬TEU（20呎標準貨櫃），去年的海港自貿港區貿易值達3,147億元，都同步成長，但，今年上半年迄今，全球產業受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，航港相關產業同受波及，港務公司除了透過相關紓困振興方案，協助航商業者，維持業務營運動能，同時也積極推動各項港埠建設，為下半年海運市場做足準備。

台灣港務公司董事長李賢義3日表示，過去的時間，港務公司面臨國際海運市場快速變化、鄰近國家港口激烈競爭、東南亞深水港口崛起、中美貿易戰、以及區域經濟興盛等外部環境挑戰，2019年透過推動新闢航線、轉口、藍色公路等行銷措施，有效維持高雄港第六年千萬TEU的裝卸量，旅運業務達150萬人次，海港自由貿易港區貿易值達3,147億元，都同步成長。

在多元業務發展方面，李賢義指出，台南安平港遊艇碼頭A區，開發商亞果遊艇集團已完成第一階段62席遊艇碼頭啟用，在離岸風電方面，首座專用碼頭落腳台中港2號碼頭，並揭牌啟用，成為具國際標準的風能訓練中心，提供風電產業人才在地化訓練服務，至於新南向海外投資方面，港務公司也已攜手我國業者，完成2件海外投資布局。

他說，2020年上半年至今，全球產業受新冠肺炎疫情影響，航港相關產業同受波及，港務公司除了積極配合中央政府投入防疫工作，也透過相關紓困振興方案，協助航商業者，維持業務營運動能，同時積極推動各項港埠建設，為下半年海運市場做足準備。

李賢義表示，例如基隆港即將完工的東岸碼頭旅運設施第一階段工程、4月已完成的新西七倉庫改建、6月啟用的高雄港海運快遞專區等，而串聯高雄蓬萊商港區與駁二特區的大港橋，也即將在7月6日啟用。

他說，港務公司目前正在進行高雄港第七貨櫃中心興建工程、高雄港港埠旅運中心建設、安平港遊艇碼頭B區招商、及其他港口的各項建設與招商等，都將為未來港群發展，持續紮根強化。

(工商 )