日勝生（2547）集團今（3）日宣布，日勝生攜手中鼎集團（9933），兩強合組「日勝生活科技、信鼎公司及鼎勝綠能合作聯盟」，獲選經濟部工業局「彰濱工業區資源化處理中心新建營運移轉計畫(BOT)案」最優申請人。未來，計畫轉化廢棄物焚化廠，作為資源再生的起點，並在彰濱工業區打造亞洲首座「智能化資源處理示範中心」。

日勝生今天表示，為積極發展循環經濟事業，持股100％子公司鼎勝綠能科技公司，與中鼎集團信鼎技術服務公司，組成「日勝生活科技、信鼎公司及鼎勝綠能合作聯盟」，共同參與經濟部工業局「彰濱工業區資源化處理中心新建營運移轉計畫(BOT)案」招標，獲選為最優申請人。

該案位於彰化濱海工業區鹿港區鹿工段14地號的環保用地，北靠近崙尾水道，廠址東界鄰近彰濱工業區鹿港區污水處理廠，土地面積約4.88公頃，為環保設施用地，管理者為經濟部。

全案計畫處理標的為一般事業廢棄物之廢水污泥及輔助燃料，許可期間自簽約日起，包括預計2~3年申請環評期間、興建期2年及營運期20年，估計24~25年。營運期屆滿後，營運權將歸還政府及主管機關。 日勝生集團鼎勝綠能與中鼎集團信鼎公司合作聯盟，於簽訂投資契約後，將成立專案公司，興建資源化處理中心。依據此計畫基本規範，完成後處理中心之處理廢棄污泥能力，應達成熱處理單位元年處理量至少在42,900公噸以上。

固化掩埋單元，至少需設置30,000立方公尺的掩埋空間，並預留1公頃用地，供未來掩埋或其他設置調度使用。

(工商 )